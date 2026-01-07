Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le président centrafricain invite son homologue russe dans son pays

Le président russe Vladimir Poutine, et le président centrafricain Faustin-Archange Touadera au Kremlin à Moscou, en Russie, le 16 janvier 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

République Centrafricaine

Fraîchement réélu, Faustin-Archange Touadera souhaite recevoir Vladimir Poutine à Bangui, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle russe TASS.

Moscou est devenue ces dernières années un allié clé de Touadera, la RCA est 2018 le premier pays d'Afrique et centrale à faire appel aux mercenaires russes de Wagner alors que ce pays chroniquement instable cherchait à repousser plusieurs groupes rebelles.

Touadera, au pouvoir depuis 2016, a remporté un troisième mandat, selon les résultats provisoires publiés cette semaine, obtenant la majorité absolue lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 28 décembre.

Dans une interview vidéo accordée à TASS, le chef de l'état centrafricain a qualifié Poutine de « grand leader » jugeant le le chef du Kremlin « très attentif » aux relations avec Bangui.

La victoire de Touadera devrait favoriser les intérêts de la Russie dans le pays, notamment dans les secteurs de l'exploitation aurifère et diamantifère.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.