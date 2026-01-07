Le président centrafricain invite son homologue russe dans son pays

Fraîchement réélu, Faustin-Archange Touadera souhaite recevoir Vladimir Poutine à Bangui, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle russe TASS.

Moscou est devenue ces dernières années un allié clé de Touadera, la RCA est 2018 le premier pays d'Afrique et centrale à faire appel aux mercenaires russes de Wagner alors que ce pays chroniquement instable cherchait à repousser plusieurs groupes rebelles.

Touadera, au pouvoir depuis 2016, a remporté un troisième mandat, selon les résultats provisoires publiés cette semaine, obtenant la majorité absolue lors de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 28 décembre.

Dans une interview vidéo accordée à TASS, le chef de l'état centrafricain a qualifié Poutine de « grand leader » jugeant le le chef du Kremlin « très attentif » aux relations avec Bangui.

La victoire de Touadera devrait favoriser les intérêts de la Russie dans le pays, notamment dans les secteurs de l'exploitation aurifère et diamantifère.