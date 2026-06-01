Moïse Kouamé, le prodige franco-ivoirien qui a séduit le public de Roland-Garros

L’aventure de Moïse Kouamé à Roland-Garros 2026 s’est arrêtée au troisième tour. Le jeune Français de 17 ans a été battu samedi par le Chilien Alejandro Tabilo, plus expérimenté et mieux classé. Mais malgré cette élimination, le Franco-Ivoirien quitte la Porte d’Auteuil comme l’une des grandes révélations du tournoi.

Invité par les organisateurs, Kouamé a marqué les esprits dès son entrée en lice. Le jeune joueur a créé la surprise en éliminant l’ancien vainqueur de l’US Open Marin Cilic, avant de confirmer son potentiel lors d’un deuxième tour épique remporté au terme d’un combat en cinq sets.

Ces performances lui ont permis d’atteindre le troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem à seulement 17 ans, un exploit rare qui l’a rapidement propulsé sous les projecteurs.

Au-delà des résultats, c’est son style de jeu offensif, sa maturité et son audace qui ont conquis le public parisien. Dans un Roland-Garros en quête de nouvelles figures après l’ère des grandes légendes du circuit, Moïse Kouamé a incarné le renouveau et suscité l’enthousiasme des spectateurs.

Face à Alejandro Tabilo, le jeune espoir n’a pas réussi à prolonger son parcours. Mais cette défaite ne ternit en rien une semaine exceptionnelle qui pourrait marquer le début de sa carrière au plus haut niveau.

Né d’un père ivoirien et d’une mère camerounaise, Moïse Kouamé est considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis français. Son parcours à Roland-Garros lui a permis de franchir un cap important en notoriété et de se faire connaître du grand public.

À seulement 17 ans, il a déjà réussi ce que peu de joueurs accomplissent : quitter un Grand Chelem sous les applaudissements du public, malgré une élimination. Une preuve que, parfois, les plus belles histoires ne se mesurent pas seulement en victoires, mais aussi en promesses pour l’avenir.