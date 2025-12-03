Football : le Maroc se prépare à l'aubaine touristique de la CAN 2025

À l’approche de la Coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc intensifie ses derniers préparatifs. A moins de trois semaines du coup d’envoi, les chantiers touchent à leur fin et les villes hôtes se mettent en ordre de marche.

L’inauguration récente des stades de Rabat et de Tanger, modernisés et agrandis, symbolise cette montée en puissance. Parallèlement, le secteur hôtelier a engagé d’importantes rénovations et renforcé ses systèmes de réservation pour accueillir dans les meilleures conditions les milliers de supporters, équipes et officiels attendus.

À Tanger, les professionnels de la restauration ont annoncé l’ouverture prochaine de nouveaux établissements, afin d’accueillir des clients venus de toute l’Afrique et de leur offrir une expérience de qualité.

Dans tout le pays, commerçants, hôteliers et habitants se disent prêts pour le grand rendez-vous continental. L’enthousiasme est palpable, nourri par la conviction que cette édition pourrait constituer un tournant pour le Maroc, tant sur le plan touristique que sur son image internationale.

Salué par plusieurs délégations étrangères lors des récents matches tests, le royaume vise haut : faire de cette CAN l’une des mieux organisées de l’histoire du football africain. À l’approche du coup d’envoi, le Maroc entend transformer ce mois de compétition en vitrine de son hospitalité et de son savoir-faire.