À La Havane, plusieurs habitants ont réagi mercredi après l’annonce de poursuites visant Raúl Castro dans le cadre de l’affaire des avions civils abattus au nord de la capitale en 1996, opération qui avait coûté la vie à quatre personnes.

L’acte d’accusation, émis par un grand jury fédéral de Miami, retient notamment les chefs de meurtre et de destruction d’aéronef à l’encontre de celui qui était alors ministre de la Défense.

Dans les rues de la capitale cubaine, les réactions traduisent une ferme opposition à l’initiative américaine et un rejet de toute ingérence. « Personne ne poursuit Donald Trump », a notamment déclaré Rolando Mesa, 61 ans, employé du secteur public, estimant que les actions de Cuba en 1996 relevaient de la légitime défense face à des violations répétées de l’espace aérien national.

D’autres voix appellent à une résolution interne des difficultés du pays. « Les deux gouvernements devraient s’asseoir autour d’une table et parvenir à un accord », a affirmé Debrezei Barreras, 43 ans, qui rejette toute perspective d’intervention militaire : « Je ne voudrais pas d’une intervention militaire à Cuba. Ma fille est à la rue, moi aussi, et je pense sincèrement qu’une intervention de ce type ne ferait qu’aggraver les choses », ajoutant que poursuivre un seul responsable ne saurait, selon elle, provoquer un changement politique.

Dans le même esprit, l’architecte Rodny Amaguer estime que les Cubains et leurs institutions doivent être seuls maîtres de leur avenir, sans pression extérieure.

Sur le plan diplomatique, les poursuites contre Raúl Castro marquent une nouvelle escalade des tensions entre Washington et le gouvernement socialiste de l’île. Le ministre américain de la Justice par intérim, Todd Blanche, a déclaré que les autorités s’attendaient à ce que l’ancien dirigeant « réponde de ses actes, de son plein gré ».

En réponse, le président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé des poursuites « à motivation politique », accusant les États-Unis de chercher à légitimer une possible agression militaire contre Cuba.

L’affaire remonte à 1996, lorsque deux avions exploités par l’organisation Brothers to the Rescue avaient été abattus par des chasseurs cubains au nord de La Havane. Cette opération, menée dans un contexte de fortes tensions entre l’île et les exilés cubains aux États-Unis, continue aujourd’hui d’alimenter un contentieux judiciaire et diplomatique majeur.