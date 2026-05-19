Mondial 2026 : Royal Air Maroc renforce son offre de vols vers les États-Unis

À l’occasion de la Coupe du monde de football 2026 en Amérique du Nord, la compagnie aérienne Royal Air Maroc renforce ses liaisons vers les États-Unis.

La compagnie nationale marocaine a annoncé mardi dans un communiqué la mise en place de 32 vols spéciaux destinés au transport des supporters marocains entre le 13 et le 27 juin.

Cette offre renforcée concerne des vols à destination de New York, Boston et Atlanta, trois villes qui accueilleront les matchs des Lions de l’Atlas pendant la phase de groupes du tournoi.

Le dispositif représente une capacité additionnelle de plus de 8 800 sièges.

"Nous sommes heureux d’accompagner une nouvelle fois l’extraordinaire aventure des Lions de l’Atlas lors de ce rendez-vous planétaire," a déclaré le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou.

Les billets seront mis en vente à partir du 20 mai. Royal Air Maroc proposera un tarif unique de 10 000 dirhams, soit environ 920 euros, pour un aller-retour en classe économique.

La coupe du monde de football 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'équipe marocaine affrontera le Brésil, l'Écosse et Haïti lors du premier tour de la compétition.