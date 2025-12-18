Maroc : le stade d'Agadir prêt à accueillir les matchs de la CAN 2025

Le Grand Stade d'Agadir est prêt à accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

La première phase de mise à niveau qui s'est achevée en septembre dernier a permis de renforcer la clôture extérieure, de rénover les vestiaires et de remplacer la pelouse du terrain principal. Des terrains d'entrainement ont été réengazonnés pour répondre aux standards internationaux. Cette première phase de rénovation a mobilisé près de 450 millions de dirhams.

A l'instar des autres stades, le Stade d'Agadir a bénéficié d'une rénovation complète. La première phase a été réalisée conformément aux exigences de la Confédération Africaine de Football (CAF) et a porté sur l'amélioration de l'extérieur du stade, des terrains d'entraînement, des installations techniques et sanitaires, du système d'accréditation des visiteurs, des journalistes et des joueurs, ainsi que des vestiaires. Ces améliorations répondent également aux exigences de la FIFA, a expliqué un responsable des Travaux.

Le stade d'Adrar va accueillir 8 rencontres de la compétition l'Égypte, le Cameroun ou encore l'Afrique du Sud, disputeront leurs rencontres sur ce terrain. Le stade accueillera un huitième de finale puis un quart de finale. Inauguré en 2013, le grand stade d'Agadir s'étend sur 32 hectares.

Il devrait connaître une seconde rénovation avant la coupe du monde 2030. La capacité de 41 800 devrait passer à 46 000 places et un toit panoramique à 360 degrés sera installé.