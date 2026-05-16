Un portrait de Lamine Yamal réalisé sur un tas de gravats à Gaza. À travers cette fresque, des artistes palestiniens ont exprimé leur admiration pour le geste du joueur du FC Barcelone, qui avait brandi un drapeau de l’enclave lors du défilé célébrant le titre des Catalans, champions d’Espagne en 2026.

« La vidéo virale de Lamine Yamal a été une grande joie pour le peuple palestinien. C'était magnifique. Nous appelons toutes les célébrités à faire de même pour la Palestine », déclare Obay Al Qershalli, artiste plasticien de Gaza.

Le geste de la star espagnole, blessée depuis plusieurs semaines, a créé une polémique. Des critiques, mais aussi des félicitations pour une telle prise de position. Du pain béni pour ces artistes palestinens.

« Mon ami Obay Al Qershalli et moi-même avons voulu peindre cette fresque murale représentant le joueur Lamine Yamal, pour le remercier d’avoir manifesté sa solidarité envers la cause palestinienne et Gaza en particulier », délcare Ahmed Al Halabi, artiste plasticien de Gaza.

Le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré jeudi que la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, avait rendu l'Espagne « fière » en brandissant un drapeau palestinien lors d'un défilé de la victoire, ce qui a suscité des accusations israéliennes d'« incitation à la haine ».

L'attaquant de 18 ans s'est fait remarquer en brandissant un drapeau palestinien lors d'un défilé en bus à toit ouvert à Barcelone lundi, alors que le grand club catalan célébrait son deuxième titre consécutif en Liga. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s'en est pris jeudi à la star espagnole, affirmant qu'il avait choisi d'« inciter à la haine » contre son pays.

« J'espère qu'un grand club respecté comme Barcelone se distanciera de ces propos et indiquera sans ambiguïté qu'il n'y a pas de place pour l'incitation ou le soutien au terrorisme », a déclaré M. Katz sur X en espagnol. Sanchez, critique virulent d’Israël qui a qualifié de « génocide » la guerre dévastatrice menée depuis deux ans par ce pays contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza, a riposté pour défendre Yamal.

« Ceux qui pensent que brandir le drapeau d’un État revient à “inciter à la haine” ont soit perdu la tête, soit sont aveuglés par leur propre honte », a-t-il écrit sur X. « Lamine a simplement exprimé la solidarité avec la Palestine que ressentent des millions d’Espagnols.

Une raison de plus d’être fier de lui », a ajouté Sanchez.

Le soutien apporté par Yamal à la cause palestinienne — qui jouit d'une grande popularité en Espagne — n'est pas passé inaperçu à Gaza.

Des artistes d'un camp de réfugiés situé dans cette région en grande partie détruite ont peint sur des décombres une fresque représentant Yamal brandissant un drapeau palestinien, comme l'a constaté un journaliste de l'AFP.

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a déclaré qu'il « n'appréciait pas » les gestes de Yamal, mais a admis que « s'il veut le faire, c'est son choix ».

Les relations entre l'Espagne et Israël se sont considérablement détériorées depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Israël a rappelé son ambassadeur après que Madrid eut reconnu l'État palestinien en 2024, tandis que l'Espagne a officiellement rappelé son propre ambassadeur à Tel-Aviv en mars.