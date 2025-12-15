Le Maroc se prépare pour une Coupe d'Afrique des nations qui va au-delà du football

À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc, le compte à rebours a commencé. Dans les villes hôtes, les derniers préparatifs sont en cours et l'ambiance du tournoi prend peu à peu forme.

Les drapeaux des équipes participantes, les banderoles et les couleurs de la CAN font leur apparition dans les rues et le long des avenues principales.

Les fan zones peaufinent également leurs installations afin d'accueillir les supporters dans les meilleures conditions possibles.

À Casablanca, cependant, l'enthousiasme du grand public semble encore relativement modéré, à l'exception des panneaux d'affichage indiquant le compte à rebours de la CAN.

« L'excitation n'est pas vraiment visible ici, surtout à Casablanca, à part quelques affiches annonçant le compte à rebours. Mais je pense que cette CAN sera un succès, du moins en termes de logistique et d'organisation. Elle ne sera vraiment couronnée de succès que si le Maroc remporte le tournoi », a déclaré un habitant.

D'autres pensent que la passion va monter dès le début de la compétition. « Nous sommes à moins d'une semaine de la CAN, et je pense que l'excitation va bientôt exploser. Tout le monde attend le coup d'envoi, le premier match, le premier ballon, le premier coup de pied pour lancer ce qui va être une fête extraordinaire », explique un autre supporter.

« On le voit déjà : même les diasporas ici au Maroc. Les Sénégalais, les Maliens et les supporters de toutes les autres nations participantes, tout le monde répondra à l'appel, tout le monde sera là pour faire de cette CAN un succès. Au final, on le dit souvent : la CAN, c'est bien plus que du football, c'est une grande fête », a déclaré un supporter.

Bien que la compétition débute officiellement le dimanche 21 décembre, l'excitation monte déjà. Et avec l'arrivée des visiteurs et le début des matchs, la passion devrait gagner tout le pays.