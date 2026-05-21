Kenya : un tribunal rend une décision majeure en faveur des adolescents

Au Kenya, la Haute Cour a rendu mercredi une décision majeure en faveur des droits des adolescents. Elle a statué que les jeunes ne devaient plus faire l’objet de poursuites pénales pour avoir eu des relations sexuelles consenties avant l’âge légal, et a appelé à un meilleur accès à l’éducation sexuelle.

Cette décision, saluée comme un « arrêt historique » par les défenseurs des droits humains, marque un tournant dans un pays où la police est régulièrement accusée de criminaliser les adolescents au lieu de leur offrir un meilleur accompagnement et des outils de prévention.

L’éducation sexuelle et l’accès à la contraception demeurent pourtant des sujets sensibles dans de nombreuses régions du Kenya, en raison notamment de la forte influence des Églises chrétiennes. L’affaire a été portée devant la justice par le Center for Reproductive Rights, une organisation internationale basée à New York, au nom de trois adolescents kényans.

L’un d’eux, âgé de 17 ans, avait été arrêté en février 2025 à la suite d’une descente de police au domicile qu’il partageait avec sa compagne de 16 ans. Il avait été inculpé pour détournement de mineure.

Les deux autres requérants formaient un couple devenu parent alors qu’ils étaient encore mineurs. Le garçon avait été poursuivi pour abus sexuel, avant que l’affaire ne soit finalement classée sans suite trois ans plus tard.

Dans son arrêt, la Haute Cour ordonne désormais à la police et aux procureurs de faire clairement la distinction entre relations sexuelles consenties et situations d’abus, y compris lorsque les personnes concernées sont âgées de moins de 18 ans.

Une décision qui pourrait ouvrir la voie à une réforme plus large de l’approche judiciaire et éducative concernant les droits sexuels des adolescents au Kenya.