Maroc : relations franco-marocaines : le roi Mohammed VI attendu à Paris

Une visite offidielle du roi Mohammed VI à Paris, l’élaboration d’un traité bi-latérale entre la France et le Maroc, l’avenir des relations entre les deux pays semblent au beau fixe. Ces deux sujets sont deux des points retenus à l’issue de la rencontre des représentants du Maroc et de la France à Rabat.

« Nous avons également lancé une initiative unique, comme l’a mentionné le ministre, visant à établir un traité bilatéral entre la France et le Maroc. Tant pour le Maroc que pour la France, rares sont les pays avec lesquels nous nous engageons dans une telle entreprise. En ce qui concerne la France, ce serait le premier traité de ce type avec un pays non européen. », a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie française effectue une visite officielle au Maroc afin de s’entretenir avec de hauts responsables et de coprésider avec le Maroc la deuxième conférence ministérielle sur le maintien de la paix dans les environnements francophones.

« Il y aura également une visite d'État du roi Mohammed VI en France. Cette visite sera marquée en particulier par un événement sans précédent : un traité franco-marocain, qui constituera un accord politique, juridique et historique sans précédent entre les deux pays. », a indiquéNasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc.

Le ministre français des affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a également réaffirmé son soutien indéfectible à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

M. Barrot a souligné l’engagement inchangé de Paris dans cet esprit, tout en rappelant son adhésion à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée par le Conseil en octobre dernier.

La résolution reconnaît le plan d'autonomie marocain comme un véritable cadre permettant de trouver une solution politique réaliste et durable au conflit.