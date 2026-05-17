Shakira présente Daï Daï, l'hymne de la Coupe du Monde 2026

Après des décennies passées dans le monde de la musique, Shakira, âgée de 49 ans, n'a pas l'intention de lever le pied.

Avec la sortie d'un tout nouvel hymne de la Coupe du monde de la FIFA, une prestation très attendue prévue pour la mi-temps de la Coupe du monde et une série de concerts à guichets fermés à Madrid qui s'apprête à démarrer, la superstar mondiale affirme qu'elle est au sommet de sa carrière.

« C'est étrange, car cela fait 30 ans que j'exerce ce métier et j'ai toujours l'impression d'en être à mes débuts : je suis toujours aussi passionnée et amoureuse de mon métier », a déclaré Shakira vendredi lors d'une conférence de presse virtuelle à New York.

« C'est tout simplement une période passionnante de ma vie, où je concilie tout cela avec la maternité et où je constate qu'à mon âge, à ce stade de ma vie, je suis toujours aussi passionnée qu'au tout premier jour », a-t-elle ajouté.

La FIFA a annoncé jeudi que, pour la première fois, la finale de la Coupe du monde, qui se tiendra le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, serait ponctuée d'un concert sur le modèle du Super Bowl.

Outre Shakira, Madonna et le boys band BTS seront également en tête d'affiche.

La FIFA a indiqué que ce spectacle soutiendrait le Fonds mondial de la FIFA pour l'éducation civique, qui vise à collecter 100 millions de dollars afin d'aider les enfants à accéder à l'éducation et au football – une cause qui tient particulièrement à cœur à Shakira.

« C'est en quelque sorte ma cause depuis que j'ai 18 ans. Je me suis essentiellement consacrée à deux choses : écrire des chansons et construire des écoles. Et voilà qu'enfin, ces deux voies se rejoignent à l'occasion de cette Coupe du monde », a-t-elle déclaré.

La star colombienne reversera l'intégralité des recettes générées par sa chanson « Dai Dai », composée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, au Fonds mondial de la FIFA pour l'éducation citoyenne.

Shakira s'est également engagée à reverser 1 dollar sur chaque billet vendu lors de sa prochaine tournée aux États-Unis à des causes similaires.

La Coupe du monde de cette année est organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique et se déroulera en juin et juillet.

La dernière chanson officielle de Shakira pour la Coupe du monde de la FIFA était « Waka Waka (This Time For Africa) », sortie en 2010.