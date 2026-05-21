Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Haïti : des milliers de déplacés face à la reprise des violences

Des habitants fuient leurs maisons pour échapper aux affrontements entre gangs armés à Port-au-Prince, en Haïti, le lundi 11 mai 2026   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Haïti

Une nouvelle vague de violence entre gangs dans les départements d’Ouest et d’Artibonite en Haïti a fait des dizaines de morts et déplacé des milliers de personnes, selon le Programme alimentaire mondial.

Des magasins ont été pillés dans le bidonville de Cité Soleil, à la périphérie de Port-au-Prince, et des gangs ont incendié des maisons et des véhicules, semant la panique parmi la population civile.

L'église Shalom, à Delmas 33, accueille plus de 2 000 personnes récemment déplacées.

La reprise des affrontements entre groupes armés a contraint des familles entières à fuir leurs foyers dans un pays déjà sous le choc d'une guerre des gangs qui s'intensifie depuis cinq ans, suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021.

"Il s’agit de personnes récemment déplacées qui viennent de fuir les attaques qui ont eu lieu dans la zone de Plaine Cul-de-Sac, dans la commune de Cité Soleil à Port-au-Prince", a déclaré Janvier Muhima, chef du bureau de terrain du PAM à Port-au-Prince. "Elles sont arrivées sans rien et ont un besoin urgent d’aide pour survivre."

Les familles qui ont trouvé refuge à l’église Shalom, à Delmas 33, reçoivent des distributions alimentaires d’urgence du PAM composées de riz, de légumineuses, d’huile et de farine enrichie, qui devraient leur permettre de tenir 15 jours.

Beaucoup de ces personnes sont arrivées avec peu d’affaires ou de ressources.

"Je venais juste de payer mon loyer et nous avons dû fuir. Maintenant, nous n’avons plus rien — ni argent, ni toit au-dessus de nos têtes — et nous ne savons pas si, ni quand, nous pourrons rentrer", a déclaré Anidette, mère de quatre enfants.

Une nouvelle force multinationale anti-gangs est en cours de déploiement en Haïti. Elle doit remplacer la controversée Mission multinationale d’appui à la police haïtienne. Par manque d’équipement et de moyens financiers, cette dernière a toujours peiné à remplir sa mission.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.