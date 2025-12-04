Diaspora Tour 2025 : le trophée de la CAN présenté à Paris

L'étape parisienne du Diaspora Tour, organisée mercredi pour promouvoir la CAN qui se tiendra le mois prochain au Maroc, a réuni des personnalités du football africain lors de la présentation du trophée au public près de la tour Eiffel.

L'ancien défenseur ivoirien et champion de la CAN Yaya Touré a salué l'organisation de la prochaine CAN, ajoutant que les principaux favoris sont le Maroc, le Sénégal et l'Égypte.

Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a déclaré que ce tournoi donnera un aperçu de ce dont le Maroc est capable en tant que co-organisateur de la Coupe du monde de la FIFA 2030.

« Cela (la Coupe du monde 2030) sera très important pour le football africain, mais aussi pour la culture, car tous les regards seront tournés vers l'Afrique. En 2010, c'était déjà le cas avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce sera très important au Maroc, et je pense que la prochaine Coupe d'Afrique des nations ne sera qu'un petit test avant la grande Coupe du monde. Je m'en réjouis donc beaucoup, car cela montre que le football africain progresse. »

Il s'agira de la 35e édition de cette compétition biennale, et la première fois que la Coupe d'Afrique des nations sera organisée pendant la période de Noël et du Nouvel An.

Le pays hôte, le Maroc, affrontera les Comores lors du match d'ouverture le 21 décembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, récemment achevé et d'une capacité de 69 500 places, qui accueillera également la finale le 18 janvier.

La tournée Diaspora se poursuit à Paris le 4 décembre.