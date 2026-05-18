Maroc : à Casablanca, le salon Cosmetista Expo présente le futur de la beauté

Pour avoir un aperçu du futur de l’industrie cosmétique, il faut se rendre au Maroc. À Casablanca, la neuvième édition du salon Cosmetista Expo North & West Africa accueille les dernières innovations en matière de beauté.

Parmi les tendances du moment, on remarque la grande présence de produits vegan, garantis sans substance d’origine animale.

"Il y a dix ans, les gens s’intéressaient davantage aux produits bio," souligne Walid Mady, représentant de Goldery & More, une marque spécialisée dans les produits capillaires.

"Aujourd’hui, ils se tournent de plus en plus vers les produits vegan, dans le but d’éviter tout ingrédient susceptible d’abîmer les cheveux ou la peau. La tendance actuelle s’oriente de plus en plus vers des produits sûrs et doux," poursuit-il.

Des traitements pour la peau présentés comme naturels aux soins pour les cheveux détox en passant par des produits aux vertus thérapeutiques : l’industrie cosmétique veut promouvoir une approche alliant beauté et santé.

En témoigne, Faisal Harkous, spécialiste du maquillage semi-permanent originaire du Liban, dont les produits pour les sourcils, affirme-t-il, peuvent servir aux patients atteints de cancer.

"Les patients atteints d’un cancer qui suivent une chimiothérapie perdent souvent leurs cheveux et leurs sourcils. S’ils peuvent utiliser des perruques pour pallier la perte de cheveux, des solutions ont également été développées pour les sourcils," explique-t-il. "Aujourd’hui, il existe des techniques de microblading, de micro-shading et de shading."

Côté innovations technologiques, les tendances beauté n’échappent pas à l’essor de l'intelligence artificielle.

L’appareil d’analyse de la peau DermaView utilise l'IA pour fournir "un diagnostic complet de la qualité de la peau," explique Nihad Al Khoumani, conseillère commerciale chez Specta, une entreprise marocaine spécialisée dans les équipements médico-esthétiques.

Du 16 au 19 mai, l'édition 2026 du salon Cosmetista Expo a rassemblé 135 exposants internationaux venus du Maroc, d’Italie et de France, mais aussi de Corée du Sud, d’Arabie saoudite ou encore d’Égypte.