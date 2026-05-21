Ebola en RDC : des proches des défunts réclament leurs corps

Des violences ont éclaté dans un hôpital de l'est de la République démocratique du Congo à la suite de tensions liées à la gestion des corps des personnes décédées lors de la dernière épidémie d'Ebola.

Des images filmées par un professionnel de santé montrent des manifestants tentant de forcer l'entrée de l'établissement, et cherchant apparemment à récupérer les corps de leurs proches pour les enterrer.

Les forces de sécurité sont ensuite intervenues pour reprendre le contrôle de l'hôpital après que certaines parties du bâtiment ont été incendiées pendant les troubles.

Cette situation survient alors que des efforts de santé publique sont en cours pour contenir l'épidémie d'Ebola dans la région.

Le porte-parole du M23 a déclaré jeudi qu'un premier cas d'Ebola a été confirmé dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une zone contrôlée par la milice M23 soutenue par le Rwanda.