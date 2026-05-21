Football : découvrez les groupes des éliminatoires pour la CAN 2027

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 s'est tenu ce mardi, révélant les 12 groupes qui dessineront la route vers la phase finale. Quelque 48 nations africaines sont en lice, dont les trois pays hôtes — le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda — déjà qualifiés d'office.

Quatre légendes du football continental ont officié lors de la cérémonie : l'Ivoirien Max-Alain Gradel, le Nigérian William Troost-Ekong, l'Égyptien Essam El Hadary et le Congolais Trésor Mputu.

Les groupes :

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée,Kenya, Érythrée

Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République Centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

Format et calendrier

Les éliminatoires se joueront sur trois fenêtres FIFA, de septembre 2026 à mars 2027. Les deux premiers de chaque groupe décrochent leur billet pour la phase finale. Dans les groupes à pays hôte (D, H et L), une seule place qualificative supplémentaire est disponible.

Rendez-vous le 19 juin 2027 pour le coup d'envoi de la CAN 2027, avec une finale prévue le 17 juillet 2027.