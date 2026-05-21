Football : découvrez les groupes des éliminatoires pour la CAN 2027

Football
Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 s'est tenu ce mardi, révélant les 12 groupes qui dessineront la route vers la phase finale. Quelque 48 nations africaines sont en lice, dont les trois pays hôtes — le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda — déjà qualifiés d'office.
Quatre légendes du football continental ont officié lors de la cérémonie : l'Ivoirien Max-Alain Gradel, le Nigérian William Troost-Ekong, l'Égyptien Essam El Hadary et le Congolais Trésor Mputu.
Les groupes :
Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho
Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud
Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie
Groupe D : Afrique du Sud, Guinée,Kenya, Érythrée
Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe
Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République Centrafricaine
Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo
Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana
Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi
Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie
Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia
Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau
Format et calendrier
Les éliminatoires se joueront sur trois fenêtres FIFA, de septembre 2026 à mars 2027. Les deux premiers de chaque groupe décrochent leur billet pour la phase finale. Dans les groupes à pays hôte (D, H et L), une seule place qualificative supplémentaire est disponible.
Rendez-vous le 19 juin 2027 pour le coup d'envoi de la CAN 2027, avec une finale prévue le 17 juillet 2027.
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