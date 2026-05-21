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Trump : "un aspirant dictateur", selon un avocat international

Le président Donald Trump dans sa limousine à son arrivée à la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, le mercredi 20 mai 2026   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Donald Trump

Donald Trump devrait être traduit devant la justice internationale pour la guerre en Iran et pour son soutien aux actions d'Israël. C’est ce qu’affirme l'avocat américain Reed Brody. Celui que l’on surnomme le chasseur de dictateurs accuse le président américain d’être lui-même un "aspirant dictateur".

Après le Venezuela, Trump s’est montré menaçant envers Cuba et le Groenland, impassible face aux critiques de plusieurs pays autrefois alliés des États-Unis, qui l’accusent aujourd’hui de violer le droit international.

"De la même manière que Vladimir Poutine aurait commis le crime d’agression, Donald Trump, par sa guerre contre l’Iran, est également un criminel présumé pour avoir violé le principe le plus fondamental de l’ordre international d’après-guerre, en violation de la Charte des Nations unies", explique Reed Brody.

L'avocat surnommé le "chasseur de dictateurs" observe que "Le talon d’Achille de la justice internationale a toujours été le deux poids deux mesures. C’est-à-dire, à commencer par Nuremberg, où les nazis ont été jugés pour leurs crimes et non les Américains, par exemple, pour le bombardement de Dresde".

En avril dernier, 60 élus démocrates ont demandé un processus de destitution visant Donald Trump après ses menaces contre l’Iran. Une requête qui n'a pas abouti même si le président continue de poser des ultimatums réguliers à Téhéran, depuis le début de la guerre, le 28 février dernier.

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