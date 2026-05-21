Ebola en RDC : le sommet Inde-Afrique reporté

L'Inde et l'Union africaine (UA) ont reporté le sommet du Forum Inde-Afrique prévu la semaine prochaine à New Delhi, en raison de l'épidémie d'Ebola.

Le ministère indien des Affaires étrangères, qui a évoqué l'évolution de la situation sanitaire dans certaines régions d’Afrique, a affirmé communément avec l’Union africaine, que cette décision a été prise en considération de « l’importance d’assurer la pleine participation et l’engagement des dirigeants et des parties prenantes africains.»

Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo luttent actuellement contre une épidémie du virus Ebola. Un premier cas a d’ailleurs été confirmé dans la province du Sud-Kivu contrôlée par les rebelles.

La plupart des cas ont été recensés dans l'épicentre de l'épidémie, dans la province d'Ituri, au nord-est de la RDC, principalement dans des zones difficiles d'accès où sévissent les nombreux groupes armés de l'est congolais.

Si l’OMS estime que le risque lié à l’épidémie d’Ebola est élevé tant en RDC que dans l’ensemble de la région d’Afrique centrale, l’agence sanitaire des Nations unies considère que le risque d’une pandémie mondiale est « faible ».

Le sommet du Forum Inde-Afrique 2026 était prévu du 28 au 31 mai 2026.

Une date ultérieure devrait être fixée par les organisateurs mais aucun détail n’a été donné pour le moment.