Gaza : des blessés et des personnes ensevelies après une frappe israélienne sur un immeuble

L’attaque a entièrement détruit l’immeuble et laissé d’importants décombres éparpillés dans les ruelles avoisinantes. Jeudi matin, des effets personnels, des vêtements et des jouets d’enfants étaient visibles, mêlés aux gravats. Aucune mort n’avait été confirmée dans l’immédiat, mais les équipes de secours et de sauvetage ont extrait plusieurs civils blessés des décombres. Les victimes, dont au moins une personne signalée dans un état critique, ont été transférées à l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, à Deir al-Balah, pour y recevoir des soins d’urgence. Les habitants se sont rassemblés autour de la structure détruite, tandis que des familles fouillaient les blocs de béton brisé et les meubles endommagés. « Il n’y a pas de cessez-le-feu », a déclaré le propriétaire Ibrahim Ismail après la frappe. Cet épisode est le dernier d’une série de frappes menées malgré un accord de cessez-le-feu régional, censé à l’origine faire baisser le niveau de violence après un conflit prolongé. Selon le ministère de la Santé de Gaza, des centaines de Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis l’entrée en vigueur de la trêve, même si les chiffres du ministère ne font pas la distinction entre civils et combattants. Israël affirme que ses opérations militaires répondent à des attaques près de zones placées sous contrôle militaire et à des violations du cessez-le-feu par des groupes armés. Quatre soldats israéliens auraient également été tués durant la même période. Le camp de réfugiés de Maghazi, une zone urbaine densément peuplée du centre de Gaza, a été à plusieurs reprises touché par les frappes et les combats depuis l’escalade du conflit en 2023.