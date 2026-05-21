Inde : une chaleur extrême fait grimper les températures à 48 °C

Les autorités de la capitale ont ouvert des centres de rafraîchissement temporaires équipés de ventilateurs, de rafraîchisseurs d’air, d’eau potable et de sels de réhydratation orale pour aider les habitants et les touristes à faire face à la chaleur. Les responsables de la santé ont recommandé à la population de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de consulter un médecin en cas de symptômes tels que des étourdissements ou une forte fièvre. Le service météorologique de Inde a averti que ces températures extrêmes devraient persister encore plusieurs jours, notamment dans les plaines du nord du pays. Cette vague de chaleur perturbe déjà fortement le quotidien dans plusieurs États, dont l’Uttar Pradesh, où certaines routes et marchés ferment désormais l’après-midi lorsque la température devient insoutenable. À Banda, le thermomètre a atteint 48,2 °C plus tôt cette semaine, poussant les autorités locales à suspendre les cours et à avancer les vacances d’été dans plusieurs districts. Dans certaines zones rurales, des agriculteurs ont commencé à travailler de nuit pour éviter les heures les plus dangereuses de la journée. Selon plusieurs climatologues, l’Inde connaît des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses depuis une dizaine d’années, dans un contexte de réchauffement climatique accéléré. Les données météorologiques montrent d’ailleurs que les années les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays se concentrent toutes au cours de la dernière décennie.