Football : 22 ans après, la joie des supporters africains d’Arsenal

C’est l’un des clubs européens les plus célèbres en Afrique… Arsenal a été sacré champion d’Angleterre ce mardi. Il s’agit du 14ᵉ titre de l’histoire du club et du premier depuis 22 ans.

Si la victoire est célébrée au Royaume-Uni, elle l'est encore plus en Afrique, où le club bénéficie d’une très grande popularité.

Sur le continent, la légende d’Arsenal a commencé à s’écrire il y a près de 30 ans avec l’arrivée d’Arsène Wenger. L'entraîneur français a joué un rôle crucial dans l’évolution du club. Il est notamment connu pour avoir su détecter des jeunes talents dont plusieurs sont originaires d'Afrique : l'Ivoirien Kolo Touré ou encore le Nigérian Nwankwo Kanu.

D'autres grands noms tels que Thierry Henry, Robert Pirès et Nicolas Anelka ont brillé sous le maillot d’Arsenal durant cette période.

Arsène Wenger a dirigé Arsenal pendant 22 ans, de 1996 à 2018. Durant cette période, le club a été 3 fois vainqueur du championnat d’Angleterre en 1998, 2002 et 2004 et 7 fois vainqueur de la coupe d’Angleterre. Il a aussi été finaliste de la Ligue des champions en 2006.

Vingt ans plus tard, Arsenal se retrouve à nouveau en finale. Le 30 mai prochain, les Gunners affronteront les joueurs du PSG. Ils espèrent remporter le premier titre en ligue des champions de leur histoire.