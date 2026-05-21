Malawi : l'impact de la pénurie de carburant sur les entreprises locales

Une pénurie de carburant perturbe fortement l’activité économique au Malawi. Les entreprises de transport sont particulièrement touchées, alors que les stocks s’amenuisent et que les prix s’envolent, en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Les compagnies peinent à acheminer leurs marchandises, et l’Association des transporteurs du pays tire la sonnette d’alarme : cela a vraiment affecté notre activité. En tant que transporteurs dans le pays, notre activité dépend directement de la disponibilité du diesel, car ce n’est que lorsque nos camions roulent que nous gagnons de l’argent, souligne Frank Banda, porte-parole de l’Association des transporteurs du Malawi.

La situation touche également le secteur agricole et les chaînes d’approvisionnement. Les acteurs du secteur s’inquiètent d’une baisse des stocks d’engrais et d’un appauvrissement des agriculteurs, dans un contexte déjà tendu. Les magasins enregistrent des ruptures de stock et des retards de distribution de produits agricoles, en pleine période cruciale.

Par ailleurs, plusieurs entreprises de construction ont suspendu leurs activités, notamment sur un chantier d’autoroute à Lilongwe. Quant aux chauffeurs routiers , ils décrivent une situation de blocage et d’incertitude. Les acteurs économiques avertissent que si la situation persiste, la pression sur les prix et sur l’approvisionnement pourrait encore s’aggraver dans les semaines à venir.