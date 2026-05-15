Mondial 2026 : la sélection iranienne en route vers les États-Unis

À Téhéran, l’équipe nationale iranienne de football a reçu un accueil marqué par de fortes tensions politiques avant son départ pour la Coupe du monde 2026.

Des centaines de supporters, majoritairement proches du pouvoir, se sont rassemblés dans la capitale en scandant des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël. Des drapeaux iraniens et des portraits du guide suprême iranien étaient également brandis dans la foule.

L’équipe iranienne doit rejoindre la Turquie la semaine prochaine pour un stage de préparation avant de s’envoler vers les États-Unis, l’un des pays hôtes du Mondial avec le Canada et le Mexique.

Dans ce contexte tendu, la Fédération iranienne de football a confirmé la participation du pays à la compétition et demandé des garanties concernant les visas et le traitement réservé aux joueurs et au staff technique.

Cette Coupe du monde intervient alors que l’Iran reste engagé dans un fragile cessez-le-feu avec les États-Unis après les affrontements déclenchés plus tôt cette année suite aux attaques de Washington, Israël contre Téhéran.

Sur le plan sportif, l’Iran évoluera dans le groupe G avec la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte.

Classée 21e nation mondiale, la sélection iranienne disputera sa septième Coupe du monde, avec l’objectif de dépasser pour la première fois la phase de groupes.