Football : célébrations à Londres après le sacre d'Arsenal en Premier League

L'attente de plusieurs décennies pour Arsenal a pris fin mardi, puisque l'équipe de Mikel Arteta a été sacrée championne de Premier League pour la première fois depuis 2004, après le match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth.

City devait s'imposer à Bournemouth pour que le titre se joue lors de la dernière journée du championnat, dimanche. Mais ce match nul a permis à Arsenal de conserver une avance insurmontable de quatre points en tête du classement, mettant ainsi fin à 22 ans d'attente pour le titre.

Les supporters d'Arsenal ont fait la fête avec frénésie devant l'Emirates Stadium, allumant des fusées éclairantes et faisant la fête dans la rue. Des célébrations ont également eu lieu au centre d'entraînement du club, où les joueurs s'étaient rassemblés pour regarder le match.

Un supporter a déclaré : « On n'a jamais remporté le championnat depuis ma naissance... Je suis aux anges, je suis tout excité. »

Un autre supporter d'Arsenal a ajouté : « 22 ans, j'ai attendu toute ma vie… Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire, on a remporté le championnat. »

C'est enfin l'heure de la fête et du soulagement pour Arteta, après avoir terminé deuxième du championnat trois années de suite.

Au cours des deux saisons consécutives de 2023 et 2024, il a vu le City de Pep Guardiola rattraper son retard sur Arsenal pour être sacré champion. Et l'année dernière, une nouvelle occasion a été manquée en terminant deuxième derrière Liverpool.

Une fois de plus, Arsenal a mené la danse pendant la majeure partie de cette saison et, bien qu'il ait vu son avance au classement fondre comme neige au soleil lors d'une fin de championnat haletante, le club a finalement réussi à franchir la ligne d'arrivée.

La dernière équipe d'Arsenal à avoir remporté le titre était celle surnommée les « Invincibles » en 2004, qui a terminé la saison sans connaître la moindre défaite en championnat.