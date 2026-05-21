Bénin : après 10 ans de pouvoir, Patrice Talon fait ses adieux à la Nation

Après dix années à la tête du Bénin, le président sortant Patrice Talon a adressé jeudi un message d’adieu à la nation, à quelques jours de l’investiture de son successeur Romuald Wadagni.

Le président béninois sortant, Patrice Talon, a officiellement pris congé de ses compatriotes jeudi, à l’approche de la passation de pouvoir avec son successeur désigné, Romuald Wadagni, dont l’investiture est prévue dimanche 24 mai.

Dans une allocution solennelle, le chef de l’État a salué « le chemin exigeant » parcouru avec les Béninois au cours de la dernière décennie, mettant en avant les « défis relevés », les réformes engagées et les grands chantiers destinés à « raffermir l’État ». Arrivé au pouvoir en 2016 après une carrière dans les affaires, Patrice Talon aura marqué la vie publique béninoise par une politique de modernisation administrative, des investissements dans les infrastructures et une stratégie économique ayant valu au pays les encouragements de plusieurs partenaires internationaux.

Cette transition politique intervient à l’issue d’un scrutin présidentiel largement remporté par le tandem Wadagni–Chabi Talata. Selon la décision rendue le 16 avril, le duo présidentiel a obtenu 4 515 449 voix, soit 94,27 % des suffrages valablement exprimés, avec un taux de participation définitif de 63,57 %.

Malgré les performances économiques mises en avant par le pouvoir, le bilan de Patrice Talon demeure contesté par une partie de l’opposition et des organisations de la société civile. Les critiques se sont notamment cristallisées autour de l’exclusion du parti d’opposition Les Démocrates de la présidentielle de 2026 pour défaut de parrainages, ainsi qu’autour de la réforme constitutionnelle adoptée en novembre 2025, instaurant un mandat présidentiel de sept ans.

Dans son message d’adieu, Patrice Talon a adressé ses « vœux de réussite » à Romuald Wadagni pour « les sept années à venir », estimant que le Bénin poursuivrait sa marche vers « une grande nation » sous la conduite du nouveau chef de l’État. Avec cette investiture, Romuald Wadagni deviendra le quatrième président béninois depuis le renouveau démocratique de 1990.