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Ebola en RDC : aucun vaccin contre la souche Bundibugyo pour l'heure

Des agents de la Croix-Rouge transportent le corps d'une personne décédée des suites du virus Ebola pour le placer dans un cercueil, dans un centre de santé de Rwampara.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, la récente épidémie d’Ebola a fait plus d’une centaine de morts. S’il existe bien un vaccin contre la souche Zaïre, qui est plus courante, l’épidémie actuelle est due à la souche Bundibugyo pour laquelle il n’existe aucun vaccin pour le moment.

Nita Bharti, professeure agrégée de biologie à l'Université de Pennsylvanie, étudie le virus Ebola et estime que le nombre de victimes est probablement bien plus élevé que ce que l’on pense actuellement, car l’identification de l’épidémie a pris plus de temps, ce qui a permis au virus de se propager plus rapidement.

Selon les experts, ce sont les professionnels de santé et les proches qui s'occupent des patients malades qui courent le plus grand risque.

La maladie peut être difficile à détecter car les premiers symptômes ressemblent à ceux de maladies courantes telles que le paludisme ou la grippe.

Si certaines espèces de la famille des virus Ebola disposent de vaccins, d’autres n’en ont pas comme la récente souche qui est apparue en RDC et en Ouganda.

Face à la propagation rapide du virus, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son second niveau d’alerte le plus élevé. Selon l'OMS, l'épidémie aurait déjà fait 139 morts pour près de 600 cas probables au total.

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