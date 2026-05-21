Israël : vague d'indignation après la diffusion d’une vidéo montrant des militants maltraités 

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, issu de l'extrême droite, a publié mercredi une vidéo montrant des militants détenus, membres d'une flottille en route vers Gaza, à genoux, les mains liées et le front contre le sol, ce qui a suscité une vague de condamnations internationales.

La vidéo, partagée sur X par le ministre provocateur Itamar Ben Gvir, a été publiée après que les forces israéliennes ont intercepté les navires de la flottille en mer et commencé à détenir des centaines de militants étrangers dans le port méridional d'Ashdod.

Intitulée "Bienvenue en Israël", la vidéo montre des dizaines de militants contraints de s'agenouiller, les mains liées et le front contre le sol. À certains moments, on peut entendre l'hymne national israélien en fond sonore. La vidéo montre également Ben Gvir en train de chahuter et d’agiter un drapeau israélien parmi les militants détenus.

La vidéo a rapidement suscité un tollé international et Ben Gvir a été critiqué par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar. Le Premier ministre a affirmé que le comportement du ministre envers les militants n’était "pas conforme aux valeurs et aux normes d’Israël", ajoutant que les autorités expulseraient les militants "dès que possible".

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a dénoncé ce qu'il a qualifié d'"actions méprisables" du ministre de la Sécurité nationale.

"Indignation et condamnation unanimes de la part de tous les hauts responsables israéliens... face aux actions méprisables de Ben Gvir. La flottille était un coup médiatique stupide, mais Ben Gvir a trahi la dignité de sa nation", a écrit Huckabee sur X.

La commissaire européenne Hadja Lahbib a également critiqué Ben Gvir, déclarant sur X que "personne ne devrait être puni pour avoir défendu l’humanité", tandis que la Belgique et la France ont convoqué les ambassadeurs israéliens dans leurs capitales au sujet de ce que Paris a qualifié d’"actions inacceptables".

Une cinquantaine de navires de la flottille Global Sumud ont quitté la Turquie la semaine dernière dans le cadre de la dernière tentative des militants de briser le blocus israélien de Gaza, après que les forces israéliennes ont intercepté un convoi précédent le mois dernier.

Les autorités israéliennes avaient déclaré que 430 militants à bord de la flottille étaient en route vers Israël, tandis que l'organisation de défense des droits Adalah a indiqué que certains étaient déjà arrivés au port d'Ashdod et y étaient retenus.

"Une démonstration honteuse"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré que Ben Gvir avait "sciemment porté préjudice à notre État par cette démonstration honteuse — et ce n'est pas la première fois".

Ben Gvir a riposté en déclarant : "Je suis fier d’être le ministre en charge des organisations qui ont agi aujourd’hui contre ces partisans du terrorisme."

"Oui, il y aura toutes sortes d’images que Gideon Saar n’apprécie pas, mais je pense qu’elles sont une grande source de fierté", a-t-il ajouté au Parlement.

L’organisation juridique à but non lucratif Adalah a également critiqué les autorités israéliennes au sujet de la vidéo.

"Israël mène une politique criminelle d’abus et d’humiliation à l’encontre des militants qui cherchent à dénoncer les crimes que commet actuellement Israël contre le peuple palestinien", a déclaré dans un communiqué le groupe, dont les avocats se sont rendus au centre de détention pour rencontrer les détenus.

Le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, la Pologne et la Turquie ont également condamné l’incident. Le Premier ministre canadien Mark Carney a qualifié d'"abominable" le traitement réservé aux civils à bord de la flottille et a annoncé que l’ambassadeur israélien serait convoqué.

La ministre irlandaise des Affaires étrangères, Helen McEntee, s’est dite "consternée et choquée" par la vidéo et a exigé la libération immédiate des militants, parmi lesquels figure la sœur de la présidente Catherine Connolly.

"Un complot malveillant"

Netanyahu avait auparavant dénoncé la flottille comme "un complot malveillant visant à briser le blocus que nous avons imposé aux terroristes du Hamas à Gaza".

Le Hamas, qui contrôle désormais moins de la moitié de Gaza et dont l’attaque contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre dans le territoire palestinien, a déclaré que ces images étaient la preuve de la "dépravation morale et du sadisme" des dirigeants israéliens.

Israël contrôle tous les points d’entrée vers Gaza, qui est sous blocus israélien depuis 2007.

Pendant la guerre de Gaza, le territoire a souffert de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité, Israël ayant parfois complètement interrompu les livraisons d’aide.

Une précédente tentative de flottille avait été interceptée le mois dernier dans les eaux internationales au large de la Grèce, la plupart des militants ayant été expulsés vers l’Europe.

Deux d’entre eux ont été emmenés en Israël, détenus pendant plusieurs jours puis expulsés.