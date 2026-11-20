Équipé d’un smartphone et d’un appareil photo, l’influenceur et chef nigériano-ghanéen de 32 ans, Kwame Asie, arpente les côtes gabonaises pour documenter les traditions culinaires des pêcheuses locales.

Prêt à partager leur savoir-faire avec ses quelque 50 000 abonnés, Kwame s’est donné pour mission de répertorier l’ensemble du patrimoine culinaire africain à travers un mélange de gastronomie, d’anthropologie et de géographie.

« Je pense qu’il est vraiment important pour nous de pouvoir documenter nos aliments. La plupart de nos techniques africaines et de nos ingrédients alimentaires ne sont pas documentés. La plupart des transmissions se font oralement et restent au sein de la communauté autochtone, alors que ce sont des informations que nous devons transmettre à la génération suivante. », a déclaré Kwame Asie, chef cuisinier et créateur de contenu.

Kwame Asie se décrit lui-même comme un « archiviste culinaire » et un « gastro-diplomate ». Il cherchait lui-même à puiser dans les connaissances des femmes sur les couteaux, les escargots de mer, les huîtres et autres fruits de mer locaux — autant de mets raffinés pour le peuple Benga de la côte gabonaise.

«Les couteaux de mer constituent un héritage pour le peuple Benga ; ils font donc partie de nos racines, ils font partie de notre vie. », a indiqué Stella Ehebo Eyavo, pêcheuse de couteaux, membre de la coopérative Lambi La Mbocka.

Après avoir sillonné toute l’Afrique de l’Ouest — en goûtant au passage des feuilles de manioc libériennes, des boulettes de poisson sierra-léonaises et du thieb au riz sénégalais —, la prochaine étape du chef se situe au cœur du continent.

« Mon travail consiste à essayer de jeter des ponts entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et même l’Afrique de l’Est, car ce que nous avons surtout en commun, c’est cette « gastrodiplomatie ». La façon dont la nourriture nous rassemble, dont nous partageons… dont nous partageons une cuisine similaire qui nous parle en tant qu’Africains. », a dit Kwame Asie.

Pour réaliser son ambition de rassembler les Africains à travers la cuisine, Asie s’est lancé dans une tournée à travers toute l’Afrique, dans l’espoir de parcourir l’ensemble des 54 pays du continent en trois ans.