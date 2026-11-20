Andy Burnham accueilli à Bruxelles au son de God Save the King, symbole du rapprochement post-Brexit

Pour la première fois depuis le divorce de 2020, les notes de God Save the King ont résonné dans une institution européenne ce 20 novembre 2026 à Bruxelles, accueillant le Premier ministre britannique Andy Burnham. Sur le tapis rouge, le président du Conseil européen António Costa et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont chaleureusement reçu le dirigeant travailliste, posant côte à côte devant les objectifs au son de l’Ode à la joie avant de rejoindre leurs délégations. Derrière ce dégel protocolaire se dessine une véritable offensive diplomatique pour raccommoder Londres et les Vingt-Sept, sans pour autant revenir sur le Brexit. Au menu des discussions : alléger la paperasse commerciale et rouvrir les horizons de la jeunesse en facilitant les séjours, les études et le travail des jeunes Britanniques et Européens des deux côtés de la Manche.