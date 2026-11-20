En Afrique du Sud, 5 590 personnes ont été tuées entre juillet et septembre. Ces données, publiées par le ministère de la Police vendredi, indiquent que le nombre de meurtres dans ce pays d'Afrique australe a baissé de 204 par rapport à la même période l'année dernière.

Cette baisse est tout sauf une mauvaise nouvelle dans un pays qui affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, même si le pays enregistre en moyenne 60 homicides par jour.

Ces derniers chiffres sur la criminalité intègrent les 17 personnes tuées cette semaine lors de deux fusillades de masse, intervenues dans la périphérie de Pretoria et près de Pietermaritzburg. Des meurtres souvent liés au crime organisé, a déclaré le ministre sud-africain de la Police par intérim.

La police a par ailleurs enregistré 2 444 cas d’agressions sexuelles entre juillet et septembre, soit une baisse de 343 par rapport à la même période l’année précédente.