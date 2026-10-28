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Zimbabwe : l’ex-épouse du vice-président libérée après sept ans de détention

Le vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga est aux côtés de son épouse Mary au Stade national de Harare, le 26 août 2018.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

Zimbabwe

Marry Mubaiwa, l’ex-épouse du premier vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga, a été libérée après sept ans de détention provisoire.

Inculpée en 2019 de tentative d’assassinat, elle était soupçonnée d’avoir voulu tuer son ancien mari alors qu’il recevait des soins médicaux en Afrique du Sud.

Initialement arrêtée en décembre 2019 pour des faits présumés de tentative de meurtre, l’ancienne mannequin s’était vu refuser la libération sous caution par un tribunal de Harare, la capitale du pays. Elle faisait également face à des accusations de fraude, d’exportation illégale de devises et de blanchiment d’argent.

Selon le quotidien d’État The Herald, le magistrat ayant ordonné sa libération a estimé que Marry Mubaiwa avait subi des préjudices psychologiques, physiques et financiers au cours de la procédure judiciaire.

Cette décision intervient après que l’accusation a demandé un report d’un mois du procès afin de pouvoir interroger des témoins.

L’avocat de Marry Mubaiwa a salué une victoire tardive, estimant que les droits de sa cliente avaient été bafoués par les retards accumulés dans la procédure.

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