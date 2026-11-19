Au Zimbabwe, HALO TRUST, s'attaque aux engins explosifs datant de la guerre de libération des années 1970.

La plus grande association caritative au monde spécialisée dans le déminage, indique avoir détruit 250 000 mines terrestres dans les districts de Rushinga et de Mount Darwinde, au cours des 13 dernières années dans le pays d'Afrique australe.

''Cela nous rapproche d’un Zimbabwe exempt de mines terrestres, notre objectif étant d’atteindre cet état d’ici 2030, et cela nous rapproche considérablement de cet objectif. Voilà donc quelques-unes des répercussions de la destruction de cette 250 000e mine terrestre.'', affirme Nokutenda Masiyanise, responsable de la gestion des donateurs et des partenariats chez HALO Zimbabwe.

À Rushinga, HALO a indiqué que les opérations de déminage ont profité à plus de 14 000 habitants. Mais elles sont pourrait être entravées par l'absence de financements.

''Les conséquences dramatiques de la présence de ces mines antipersonnel, le fait de vivre avec elles au quotidien. Nous travaillons au sein de ces communautés. Nous connaissons cette peur. Nous savons à quel point cela freine le développement. En réalité, nous avons constaté les conséquences, les conséquences négatives de la cohabitation avec les mines terrestres. Il est donc évident que nous sommes inquiets et que nous craignons que, si nous n’obtenons pas ce financement pour mener à bien ce travail, ces communautés continuent de vivre dans cette peur constante. Elles resteront sous-développées.'', explique Nokutenda Masiyanise, responsable de la gestion des donateurs et des partenariats chez HALO Zimbabwe.

Le déminage contribue à la restauration des terres agricoles, au rétablissement des liens entre les communautés et à l’amélioration de l’accès aux services.