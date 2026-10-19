Zimbabwe : le parti au pouvoir approuve le maintien de Mnangagwa à sa tête

Le parti au pouvoir au Zimbabwe, la ZANU-PF, a désigné le président Emmerson Mnangagwa comme son candidat unique et reporté son prochain congrès électif à 2029, initialement prévu en 2027.

À l’issue de sa 23e conférence nationale annuelle, organisée à Chinhoyi, dans la province du Mashonaland occidental, le parti a également appelé à accélérer la mise en œuvre de ses résolutions, dans le cadre de son objectif de développement national à l’horizon 2030.

Emmerson Mnangagwa a affirmé quela ZANU-PF demeurait unie et déterminée à servir la population zimbabwéenne. Il a toutefois reconnu l’existence de divergences internes, qu’il a présentées comme normales au sein d’un mouvement politique.

"Le parti est uni. Dans tout mouvement, certaines personnes peuvent s’écarter de la ligne centrale, c’est prévisible, mais dans l’ensemble, le parti reste uni", a-t-il déclaré à la presse après la conférence.

Le chef de l’État a présenté cette conférence comme un tournant dans l’histoire du parti, affirmant vouloir passer "des promesses aux performances, des déclarations aux réalisations, des résolutions aux résultats".

Parmi les principales décisions adoptées figure le report du congrès électif de la ZANU-PF à 2029, alors qu’il était initialement prévu en 2027. Les délégués ont également désigné Emmerson Mnangagwa comme candidat unique du parti.

La conférence a par ailleurs décidé de modifier les statuts de la formation politique afin de les harmoniser avec la Constitution nationale.

Ces réformes prévoient notamment le passage de cinq à sept ans du cycle électoral harmonisé et confient au Parlement le pouvoir d'élire le président, au lieu d'une élection présidentielle au suffrage direct.

Dans son discours de clôture, Emmerson Mnangagwa a exhorté les ministères, les administrations et les agences gouvernementales à appliquer rapidement les décisions adoptées lors de la conférence. Il a également demandé aux structures du parti d’établir des calendriers précis et des mécanismes de suivi et d’évaluation afin de mesurer les résultats sur le terrain.