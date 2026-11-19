Devant le Nasdaq, des manifestants mettent en garde contre la bulle IA

Proposée à 83 dollars l'action, l'entreprise d'intelligence artificielle derrière le chatbot Claude a engrangé plus de 80 milliards de dollars pour son entrée à Wall Street, décrochant d'emblée une valorisation de 1 500 milliards de dollars. Au cœur du Nasdaq, ses cofondateurs Dario et Daniela Amodei ont actionné la cloche d'ouverture sous les applaudissements ; sur le trottoir d'en face, des manifestants fustigeaient cette introduction en Bourse et la mainmise financière des géants de la tech — un rassemblement qui s'est soldé par trois interpellations. Cette cotation détrône l'opération phare de SpaceX en juin, illustrant la frénésie continue des marchés autour de l'IA malgré les craintes grandissantes de bulle spéculative. Dopé par une demande massive, le prix de lancement a franchi sans peine la barre des 70 à 78 dollars initialement annoncés. Mais devant l'édifice, les manifestants ont prévenu que les petits épargnants seraient les premières victimes d'un retournement brutal. « Qui va encaisser le choc si le marché s'effondre ? », a lancé Jose Gonzalez, dénonçant l'asymétrie entre des financiers protégés et un grand public exposé. L'ascension fulgurante de l'IA divise profondément. Alors que les investissements mondiaux frôlent les 850 milliards de dollars en 2026 et que ses défenseurs annoncent une révolution technologique et économique, économistes et régulateurs tirent la sonnette d'alarme face au risque de krach financier, à l'envolée de la dette et au creusement des inégalités, tandis que l'automatisation menace des milliers d'emplois au profit d'une poignée de mastodontes numériques.