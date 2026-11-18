L’Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise désormais l’intelligence artificielle pour améliorer le suivi de la poliomyélite en Afrique. Cette technologie permet d’analyser plus rapidement les données sanitaires et de mieux cibler les interventions dans les zones à risque.

La lutte contre la poliomyélite en Afrique bénéficie de nouveaux outils numériques. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, basé à Brazzaville, intègre l’intelligence artificielle à ses systèmes de surveillance afin de faciliter la détection des cas et le suivi des campagnes de vaccination.

Chaque semaine, l’organisation recueille des informations provenant de 47 pays africains. Ces données concernent notamment la circulation du poliovirus, les résultats des laboratoires, la couverture vaccinale et les activités de surveillance sanitaire.

Jusqu’à présent, leur traitement nécessitait plusieurs opérations manuelles, parfois longues, avant de produire des cartes ou des rapports exploitables.

Des données analysées plus rapidement

Grâce aux nouveaux outils développés par le Centre des systèmes d’information géographique (SIG) de l’OMS Afrique, les équipes sanitaires peuvent désormais interroger directement les bases de données en langage courant.

Le système génère automatiquement des cartes, des tableaux et des synthèses permettant de suivre l’évolution des détections du poliovirus selon les pays, les districts ou les périodes.

Cette technologie facilite notamment l’identification des zones où la surveillance reste insuffisante et de celles où les campagnes de vaccination obtiennent des résultats inférieurs aux objectifs.

Selon le Dr Kebba Touray, responsable du Centre SIG de l’OMS Afrique, ces outils permettent de croiser les données de surveillance et de vaccination afin de mieux orienter les interventions sur le terrain.

Mieux cibler les campagnes de vaccination

L’intelligence artificielle contribue également au suivi des opérations de vaccination supplémentaires. Elle aide les responsables sanitaires à repérer les retards, à en comprendre les causes et à identifier les difficultés logistiques.

L’objectif est de permettre une réaction plus rapide face aux risques de propagation du virus et de renforcer la protection des enfants.

L’OMS souligne toutefois que l’intelligence artificielle ne remplace ni l’expertise des épidémiologistes ni la vérification humaine des données. Elle constitue un outil d’aide à la décision pour les professionnels de santé.

Présentée à l’occasion de la Journée mondiale des systèmes d’information géographique, le 18 novembre, cette initiative illustre la place croissante des technologies numériques dans les efforts d’éradication de la poliomyélite en Afrique.