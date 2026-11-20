L’économie créative africaine est mise à l’honneur à Lagos lors de l’Entertainement Week Africa 2026. Cette année encore l’événement continental couvrira plusieurs domaines du divertissement de la musique au cinéma en passant par l’intelligence artificielle et l’entreprenariat. La mode est également représentée lors du Runway Coterie qui célèbre pendant cette édition les créations et acteurs contemporains.

« Nous venons de descendre du podium, et le titre de la collection que nous venons de présenter est “A Different Kind of Human”. Pour cette collection, nous explorons le thème du maximalisme. On nous répète sans cesse que “moins, c’est mieux”. Personnellement, je ne suis pas minimaliste, surtout en ce qui concerne ma marque. Je suis partisan de l’expression et de la narration, et pour cela, nous allons au-delà des limites afin de nous assurer de pouvoir transmettre ces messages. Pour cette collection, nous avons donc décidé d’aborder le sujet de front et d’explorer ce que signifie être maximaliste à travers les formes, les couleurs, les lignes et des silhouettes époustouflantes. », a déclaré Oshobor Peter, créateur.

Les invités ont particulièrement apprécié la diversité des créations et la créativité dont ont fait preuve les créateurs : « Le défilé de ce soir était magnifique. C'était parfait. J'ai passé un moment formidable en voyant que les gens peuvent créer tant de superbes créations, et que la créativité est sans limite. Tout le monde ne cesse de créer encore et encore, et c’est vraiment, vraiment magnifique. », s'est réjouie Omolola Ikuemonisan, invitée.

Ce défilé a réuni d’autres créateurs comme FIA, Asaaba et Wilo Studios, qui ont présenté des collections mettant en avant différentes interprétations de la mode africaine et du design contemporain.

« C’était en fait très riche en événements. C’était très coloré. J’ai vu beaucoup de créations aujourd’hui, et cela m’a vraiment donné une belle source d’inspiration, car je suis moi-même mannequin. J’aurais donc vraiment adoré défiler sur ce podium. En voyant tous ces mannequins et toutes ces créations, j’étais vraiment fascinée. », a indiqué Cara Okolue, mannequin/invitée.

Entre sommets, marchés et vitrines diverses, l’Entertainment Week Africa continue à surprendre.