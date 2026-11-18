Quatre des cinq ressortissants zimbabwéens poursuivis pour des violations présumées de la législation sur les activités mercenaires ont renoncé, mardi 17 novembre, à leur demande de mise en liberté sous caution devant le tribunal de première instance de Kempton Park, près de Johannesburg.

Le cinquième prévenu, Abel Muchenje, entend, pour sa part, maintenir sa demande. Le parquet a indiqué son intention de s’opposer à sa libération. Les cinq hommes demeurent ainsi en détention.

Les intéressés font partie d’un groupe de dix personnes interpellées dans le cadre d’une enquête sur un présumé projet de départ vers la Russie afin de participer à la guerre contre l’Ukraine. Selon les autorités sud-africaines, neuf suspects avaient été arrêtés le 8 novembre à l’aéroport international O.R. Tambo et dans un hôtel du quartier de Bruma, à Johannesburg. Un dixième individu avait été interpellé quelques jours plus tard.

Les suspects auraient été sur le point d’embarquer pour la Russie lorsque les forces de l’ordre sont intervenues, à la suite d’investigations menées avec la coopération d’Interpol et de services de sécurité nationaux et internationaux.

Les poursuites reposent sur la loi sud-africaine relative à l’assistance militaire étrangère (Regulation of Foreign Military Assistance Act), qui interdit les activités mercenaires et encadre le recrutement, l’entraînement ainsi que toute assistance militaire apportée à des parties engagées dans des conflits à l’étranger. Cette législation s’applique également aux ressortissants étrangers présents sur le territoire sud-africain.

La prochaine audience est prévue le 24 novembre.