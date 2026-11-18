La sixième édition du Cyber Africa Forum s’est ouverte lundi 16 novembre 2026 à Cotonou. Pendant plusieurs jours, experts, entrepreneurs et décideurs africains se réunissent pour discuter de cybersécurité, d’intelligence artificielle et de transformation numérique.

Pour la deuxième année consécutive, le Bénin accueille le Cyber Africa Forum, un rendez-vous consacré aux défis technologiques du continent. Organisé au Sofitel Cotonou Marina Hotel, l’événement marque le lancement d’une semaine d’activités autour du numérique et de l’innovation.

La cybersécurité au centre des discussions

Cette édition met l’accent sur la confiance numérique, devenue essentielle avec le développement des services en ligne en Afrique.

Les échanges portent notamment sur la protection des données personnelles, la sécurisation des services publics et la lutte contre les cyberfraudes.

Le ministre béninois de la Transformation digitale et de l’Innovation, Mahuna Akplogan, a notamment alerté sur les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle par les fraudeurs, en particulier le clonage de voix.

Il a également plaidé pour une participation accrue des pays africains à l’élaboration des règles internationales encadrant les technologies numériques.

De son côté, le commissaire général du forum, Franck Kié, souhaite que les discussions débouchent sur des partenariats et des projets concrets.

Une vitrine pour les innovations africaines

Le Cyber Africa Forum s’inscrit dans la Benin Digital & Innovation Week 2026, qui propose plusieurs rencontres destinées aux professionnels et au grand public.

Le programme comprend notamment le HackerLab, consacré aux jeunes talents de la cybersécurité, ainsi que le Cyber Africa Women, qui met en valeur la contribution des femmes au secteur numérique.

Du 18 au 20 novembre, le Village de l’Innovation présentera des applications technologiques dans la santé, l’agriculture, la robotique et les services administratifs.

Cotonou accueille également la 11e édition de l’AfriLabs Annual Gathering. Plus de 1 200 participants sont attendus à cette rencontre réunissant entrepreneurs, investisseurs et responsables de l’innovation.

À travers ces événements, le Bénin entend renforcer sa place dans l’écosystème technologique africain et encourager le développement de solutions numériques adaptées aux besoins du continent.