Anthropic : des militants réclament une régulation de l'IA à San Francisco

Des manifestants rassemblés devant le siège d’Anthropic, à San Francisco, ont exhorté les autorités à encadrer et ralentir le développement de l’intelligence artificielle. Pancartes et banderoles à la main, les participants ont scandé « L’ASI n’est pas une course, construisons-la à un rythme humain » ainsi que « Quel est notre objectif ? Le contrôle humain. » Plusieurs pancartes barrées des slogans « Interdire la RSI » ou « RSI, une idée vraiment stupide » ciblaient directement l’auto-amélioration récursive, ce processus permettant à des systèmes d’IA d’accroître seuls leurs propres capacités sans intervention humaine. Cette mobilisation s’inscrit dans un débat public de plus en plus vif sur les conséquences sociétales de l’IA, au lendemain de l’entrée en Bourse très attendue d’Anthropic, qui a suscité un fort engouement des investisseurs malgré la nervosité des marchés et les craintes d’une bulle technologique. L’entreprise se prépare par ailleurs à un contrôle accru de la part du Congrès américain à majorité démocrate dès l’année prochaine, tandis que son concurrent OpenAI aurait reporté sa propre cotation à 2027. Pour les protestataires de San Francisco, l’enjeu dépasse largement les performances financières : leurs revendications portent sur une régulation publique stricte, une obligation de transparence envers les citoyens et la garantie que l’humain conserve