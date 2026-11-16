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Espagne : près de 2 200 migrants arrivés aux îles Canaries en deux jours

L'un des 104 candidats à l'immigration est aidé à débarquer au port de Santa Cruz, sur l'île de Tenerife (îles Canaries, Espagne), le dimanche 17 septembre 2006.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Espagne

Près de 2 200 migrants ont rejoint les îles Canaries, en Espagne, en seulement deux jours. Un afflux important signalé dimanche par les services espagnols de sauvetage maritime.

Parmi eux, 1 324 personnes ont été secourues à bord de 14 embarcations pneumatiques. La plupart ont débarqué sur l’île d’El Hierro, au large des côtes africaines.

Ces arrivées se rapprochent du record quotidien enregistré en novembre 2020, avec plus de 1 460 migrants secourus.

Depuis janvier, plus de 13 000 personnes ont atteint les Canaries, sur les 28 000 arrivées par la mer en Espagne.

Principalement originaires d’Afrique de l’Ouest, ces migrants empruntent l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde.

Les embarcations partent souvent de Mauritanie pour traverser l’Atlantique. Un voyage particulièrement dangereux, qui peut durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, à bord de bateaux de fortune.

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