Barcelone : des violences éclatent après les cortèges de la grève

Des violences ont éclaté peu après 19 h 30, après la principale manifestation de Barcelone, ce mercredi, qui avait réuni entre 55 000 personnes selon la police et 400 000 selon les organisateurs. Dès 19 h 30, des groupes d'individus masqués ont attaqué les forces de l'ordre à coups de pierres, de bouteilles et d'engins pyrotechniques, notamment aux abords du Passeig de Gràcia et de la place de Catalogne. Des conteneurs incendiés et des barricades enflammées ont rapidement paralysé le centre-ville, tandis que plusieurs enseignes étaient vandalisées et pillées. Les Mossos d'Esquadra, la police autonome catalane, sont intervenus à l'aide de charges de matraque et de tirs de projectiles en mousse pour disperser les casseurs jusqu'aux Ramblas. Au terme de cette journée de tension, 20 personnes ont été interpellées, dont 18 lors des émeutes nocturnes. Le président de la Généralité de Catalogne, Salvador Illa, a fermement condamné des dérapages qui « ne sauraient incarner le message de la grande majorité des manifestants pacifiques ». Ces incidents ont assombri la première grève générale observée en Espagne depuis 2012. Alimentée par un ras-le-bol face à la crise du logement, l'érosion des salaires et le déclin des services publics, cette démonstration de force syndicale met l'exécutif sous une pression politique maximale à l'approche des législatives anticipées du 29 novembre.