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Soudan–Éthiopie : montée des tensions et risque de conflit régional

Des combattants du TPLF dans les rues de Hawzen, au Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, le 7 mai 2021.   -  
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By Africanews

Soudan

Les tensions s'aggravent entre le Soudan et l'Éthiopie. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés opérant sur leurs territoires, faisant craindre une extension des conflits dans la Corne de l'Afrique.

Khartoum accuse Addis-Abeba d'autoriser les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide à installer des camps et à lancer des attaques depuis le territoire éthiopien.

Début novembre, l'armée soudanaise a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine.

De son côté, l'Éthiopie accuse le Soudan de soutenir les rebelles du Tigré, où les combats ont repris en septembre, malgré l'accord de paix signé en 2022.

Addis-Abeba a également expulsé six agents consulaires soudanais et fermé leur mission.

Chaque pays rejette les accusations de l'autre, qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

Ces tensions s'ajoutent à plusieurs différends persistants, notamment autour du barrage éthiopien sur le Nil Bleu et de la région frontalière contestée d'Al-Fashaga.

Pour les experts, cette escalade pourrait ouvrir de nouveaux fronts militaires et déstabiliser davantage une région déjà frappée par les guerres et les déplacements massifs de populations.

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