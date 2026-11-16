Cap-Vert : José Maria Neves réélu président avec près de 64 % des voix

José Maria Neves reste à la tête du Cap-Vert. Selon les résultats préliminaires, portant sur 98 % des bulletins dépouillés, le président sortant a obtenu 63,8 % des voix, contre 31,5 % pour sa principale adversaire, Joana Rosa Amado.

Près de 420 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans cet archipel d’Afrique de l’Ouest, réputé pour sa stabilité politique et ses transitions démocratiques pacifiques.

Réélu pour un second mandat après sa première victoire en 2021, José Maria Neves a promis d’être le président de tous les Capverdiens, quelles que soient leurs sensibilités politiques.

« Le président de la République est là pour tout le monde, et vous pouvez compter sur ce président pour forger l’union de tous les Capverdiens, tant dans les îles que dans la diaspora », a-t-il déclaré à Praia.

Le chef de l’État bénéficie du soutien du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (PAICV), qui a remporté les élections législatives de mai dernier.

Dans le système politique capverdien, le Premier ministre détient l’essentiel du pouvoir exécutif, tandis que le président joue principalement un rôle d’arbitre et de garant de la Constitution.

Malgré une croissance économique soutenue par le tourisme, le Cap-Vert reste confronté à plusieurs difficultés sociales.

La hausse du coût de la vie, les prix des carburants, le chômage des jeunes et les inégalités figurent parmi les principales préoccupations de la population.

José Maria Neves s’est engagé à favoriser le dialogue entre les partis politiques pour améliorer l’accès au logement, à la santé et à l’éducation, tout en encourageant la création d’emplois et l’augmentation des salaires.

Situé dans l’océan Atlantique, au large du Sénégal, le Cap-Vert compte environ un demi-million d’habitants. Le pays se distingue en Afrique de l’Ouest par la régularité de ses élections et la stabilité de ses institutions.