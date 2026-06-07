Espagne : le pape Léon XIV en visite dans un centre d'accueil pour sans-abris

Le pape Léon XIV s’est rendu samedi dans un centre d’accueil pour sans-abris dans le quartier de Lucero à Madrid, dans le cadre de sa visite d’État en Espagne.

Géré par l’organisation catholique Caritas, la centre Cedia 24 Horas est ouvert 24 heures sur 24 et offre un endroit où dormir aux personnes dans le besoin. La structure a aidé 2 562 personnes en 2025 selon Caritas.

Léon XIV s’est entretenu avec les employés et les usagers à la cantine du centre. Khadry, dont le nom de famille n’a pas été divulgué par les organisateurs de l’événement, a raconté son parcours au souverain pontife.

Originaire du Sénégal, le jeune homme est arrivé sans papiers en Espagne en 2020.

"Quand je suis arrivé en Espagne pendant la pandémie, je me sentais perdu et j’avais tout laissé derrière moi. Je ne savais même pas par où commencer," a-t-il expliqué. "Mais j’ai trouvé des gens qui m’ont accueilli et m’ont regardé avec respect."

Khadry a ensuite remis au pape Léon une copie de sa carte d'identité espagnole, symbole de son parcours et de son intégration.

Connu pour sa sensibilité à la justice sociale, le pape s’est exprimé en faveur des valeurs de solidarité et de charité lors de sa visite.

"Le fait que l’exercice de la charité soit méprisé ou ridiculisé, comme s’il s’agissait d’une obsession de quelques-uns et non du cœur incandescent de la mission de l’Église, me fait penser qu’il est toujours nécessaire de relire l’Évangile pour éviter le risque de le remplacer par une mentalité mondaine," a-t-il déclaré.

Le voyage de Léon est le premier déplacement d’un pape en Espagne depuis 15 ans. Après Madrid, le souverain pontife se rendra à Barcelone mardi.