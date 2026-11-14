Microsoft présente ses excuses aux utilisateurs après des dysfonctionnements

Après une panne mondiale qui a empêché des millions de personnes d’utiliser ses applications, Microsoft a présenté ses excuses affirmant que celle-ci n’était pas due à une cyberattaque ni à des agents d’intelligence artificielle.

L’entreprise a déclaré que cette mondiale qui a affecté ses logiciels est désormais terminée.

Messagerie Outlook, plateforme de communication Teams ou assistant d'intelligence artificielle Copilot... Depuis jeudi, de nombreux services de Microsoft étaient indisponibles dans plus de 70 pays et de nombreuses organisations internationales.

Les dysfonctionnements ont débuté en raison d'une "charge élevée" sur les infrastructures du groupe

La première interruption de l’année s’est produite le 22 janvier, lorsque Outlook, Teams et d’autres services ont été indisponibles pendant plusieurs heures.