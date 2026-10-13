Ceuta est « indissociable » de l’Espagne affirme Felipe VI

Le roi Felipe VI a réaffirmé mardi la souveraineté « indiscutable » de l’Espagne sur Ceuta, enclave espagnole située dans le nord de l’Afrique et revendiquée par le Maroc.

Cette visite historique, marquée par un accueil enthousiaste de la population, intervient deux mois et demi après une crise migratoire sans précédent sur le territoire.

« Ceuta et Melilla sont indissociables » de l’Espagne, a déclaré le souverain sous les applaudissements de la foule. Il a également qualifié de « non négociable » la souveraineté espagnole sur les deux enclaves, à la veille d’un déplacement prévu mercredi à Melilla avec la reine Letizia.

« Face à tout risque, notre devoir est de les défendre », a-t-il insisté à l’issue de cette journée. Il s’agissait de la première visite d’un monarque espagnol à Ceuta depuis celle de son père, Juan Carlos, en 2007, qui avait alors provoqué une crise diplomatique avec Rabat.

Au cours de son déplacement, Felipe VI s’est également rendu au cimetière de Sidi Embarek pour rendre hommage aux quelque cent migrants morts les 30 et 31 juillet en tentant de rejoindre Ceuta, principalement à la nage.