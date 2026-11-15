Soudan : la crise des carburants plombe le quotidien des populations

Des véhicules faisaient la queue devant l'une des rares stations-services encore en activité au Soudan. Le pays est confronté à une crise des carburants.

Une pénurie qui a provoqué une tendance inflationniste dans le pays déjà déchiré par la guerre. Les automobilistes doivent patienter pendant de longues heures pour faire le plein.

''J'ai commencé à faire la queue pour de l'essence à 7 heures ce matin, et ça fait maintenant plus de deux heures que j'attends. Je ne sais pas combien de temps, je vais encore devoir attendre. Je n’ai pas pu faire le plein depuis une semaine. Et le prix de l’essence a encore augmenté récemment. Il coûte désormais 35 000 livres soudanaises (environ 58,19 dollars américains) le gallon. Il a augmenté de 5 000 livres soudanaises en seulement quelques jours.'', raconte Osman Faisal, habitant de la capitale.

La chute de la monnaie locale face au dollar plombe les approvisionnements. Cette crise trouve aussi son origine dans les dégâts causés par la guerre aux infrastructures pétrolières soudanaises.

La raffinerie de Khartoum, qui couvrait autrefois environ 70 % des besoins nationaux en carburant, a cessé ses activités. Plusieurs gisements pétroliers sont également hors service. Obligeant le Soudan à dépendre presque entièrement des importations.