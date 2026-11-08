Ceuta : une nouvelle procédure d'identification des migrants en situation irrégulière

La police espagnole a lancé une nouvelle procédure d'identification des migrants en situation irrégulière hébergés dans un camp provisoire que les autorités prévoient de démanteler au Muelle de Poniente, à Ceuta.

L'agence de presse espagnole EFE a indiqué que le démantèlement de ce camp provisoire visait à réinstaller ses résidents dans d'autres structures.

Les migrants seront soumis à des procédures d'identification avant d'être transférés vers d'autres structures.

Le gouvernement espagnol a mis en place sept camps provisoires à travers Ceuta et prévoit de répartir les migrants entre ces différents sites afin de fermer et de démanteler les structures comptant le moins de résidents.

La police a entamé ce processus au camp de Muelle de Poniente, dont l’ouverture avait suscité la polémique car l’autorité portuaire s’opposait à son implantation dans la zone portuaire, a rapporté l’EFE.

L'Espagne est en proie à des divisions au sein de la classe politique, parallèlement à une campagne de dénigrement visant le Maroc, l’accusant notamment d’avoir prétendument facilité la traversée massive de juillet, au cours de laquelle plus de 70 000 personnes ont pénétré dans l’enclave.