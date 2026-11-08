Ceuta : une nouvelle procédure d'identification des migrants en situation irrégulière

Espagne
La police espagnole a lancé une nouvelle procédure d'identification des migrants en situation irrégulière hébergés dans un camp provisoire que les autorités prévoient de démanteler au Muelle de Poniente, à Ceuta.
L'agence de presse espagnole EFE a indiqué que le démantèlement de ce camp provisoire visait à réinstaller ses résidents dans d'autres structures.
Les migrants seront soumis à des procédures d'identification avant d'être transférés vers d'autres structures.
Le gouvernement espagnol a mis en place sept camps provisoires à travers Ceuta et prévoit de répartir les migrants entre ces différents sites afin de fermer et de démanteler les structures comptant le moins de résidents.
La police a entamé ce processus au camp de Muelle de Poniente, dont l’ouverture avait suscité la polémique car l’autorité portuaire s’opposait à son implantation dans la zone portuaire, a rapporté l’EFE.
L'Espagne est en proie à des divisions au sein de la classe politique, parallèlement à une campagne de dénigrement visant le Maroc, l’accusant notamment d’avoir prétendument facilité la traversée massive de juillet, au cours de laquelle plus de 70 000 personnes ont pénétré dans l’enclave.
01:00
Rallye de voitures anciennes à Almería: un défilé historique à travers la province
01:00
Espagne : Zelensky cherche de l'aide pour rétablir l'électricité en Ukraine
01:00
Espagne : ouverture du 30e sommet ibéro-américain à Madrid
00:55
Football : la Chine maintient la pression sur la Liga pour les propos de Mbappé
01:50
Chypre : le difficile parcours des migrants africains en quête d’asile
01:44
Afrique du Sud : la justice encadre les manifestations anti-immigrés à Durban