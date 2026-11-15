Pérou : à Zaña, la visite de Léon XIV a mis en lumière la traite négrière

Le pape Léon XIV était attendu samedi à Zaña, au Pérou. La visite du souverain pontife dans cette ville a remis au goût du jour le souvenir de la traite des esclaves.

L'initiative de cette figure de proue de la lutte contre la discrimination des Péruviens noirs et des peuples autochtones mettait en lumière la traite négrière lors de la visite du souverain pontife au Pérou.

La localité de Zaña a été reconnue par l’UNESCO en 2017 comme ''site de mémoire de l’esclavage et du patrimoine culturel africain''.

Lorsque Susana Baca, la chanteuse afro-péruvienne lauréate d’un Latin Grammy, a chanté une sérénade au pape Léon XIV à son arrivée au Pérou, cela a marqué le début d’une visite qui allait mettre en lumière, comme jamais auparavant, la culture issue de la traite négrière africaine dans ce pays.

Leo, né aux États-Unis et dont l’arbre généalogique comprend à la fois des esclaves et des propriétaires d’esclaves était très attendu dans la ville.

'' Le fait que le pape (le pape Léon XIV) ait lui aussi des ancêtres africains est une source de fierté pour Zaña, car Zaña s’identifie aux personnes d’ascendance africaine.'', a déclaré Felipe Gutiérrez, Afro-péruvien descendant de Zaña.

Les quelque 100 000 esclaves africains amenés au Pérou après l’arrivée des conquistadores espagnols ont travaillé d’arrache-pied dans les plantations de canne à sucre et les mines d’argent.

Les Noirs ne représentent aujourd’hui qu’une petite fraction des 35 millions d’habitants du Pérou.