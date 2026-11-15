Cambodge : début du sommet de l'OIF sur fond de rivalité entre Kinshasa et Kigali

Le top départ du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie a été donné dimanche à Phnom Penh, la capitale cambodgienne.

Un sommet marqué par l'élection du futur secrétaire général de l'OIF qui cristallise les tensions.

La Rwandaise Louise Mushikiwabo brigue un troisième mandat à la tête de l'organisation, la RDC s'y oppose invoquant le soutient de Kigali aux rebelles congolais du M23 et menace de se retirer de l'organisation.

Dans son discours, le président français Emmanuel Macron a appelé à l'unité.

''La France continuera bien sûr à jouer pleinement son rôle au sein de la Francophonie. Son engagement se reflète dans la vitalité de nos initiatives de coopération, dans le travail de nos institutions, dans nos réseaux culturels, dans nos partenariats universitaires et dans le dévouement de tous ceux qui, jour après jour, font vivre notre langue commune. Nous devons également veiller à préserver ce qui fait sa force, à savoir son unité.'', a déclaré Emmanuel Macron.

« La France continuera naturellement de prendre toute sa part au sein de la francophonie. Son engagement se mesure à la vitalité de nos coopérations, à l’action de nos établissements, à nos réseaux culturels, à nos partenariats universitaires et à l’engagement de tous ceux qui font vivre quotidiennement notre langue commune. Nous devons aussi veiller à préserver ce qui fait sa force, à savoir son unité. »

Le président a tenté d'obtenir le retrait de la candidature rwandaise au poste, exigé par Kinshasa. Mais les autorités rwandaises ont rejeté sa demande, dénonçant ce qu'elles appellent '' l'ingérence de Paris '' dans le vote.